MLS : Matuidi s'arrête déjà là avec Miami

La défaite de trop pour l'Inter Miami, c'était ce samedi du côté du DRV PNK Stadium où le club de David Beckham a sombré une fois encore pour finalement laisser la victoire à New York City (1-3) en MLS. Un dix-septième revers en trente-trois rencontres qui prive définitivement Blaise Matuidi et ses partenaires d'une qualification pour les play-offs.



Onzième avec trente-huit points au compteur, l'Inter ne peut plus rattraper les New York Red Bulls, actuels septièmes de la conférence Est, avec un match en moins. Cette saison, Miami aura notamment été plombé par deux séries de défaites catastrophiques, la première entre mai et juin (6 revers) et la seconde entre septembre et octobre (6 échecs de rang).



Coup dur pour la franchise emmenée par les frères Higuain et Blaise Matuidi, où évoluent également les anciens pensionnaires de Premier League, Kieran Gibbs et Ryan Shawcross. Échec enfin pour Phil Neville, entraîneur du club et ancien partenaire de Beckham à Manchester United.