Débarqué à l'Inter Miami au mois d'août 2020, Blaise Matuidi était sous contrat avec le club de David Beckham jusqu'en décembre 2022, mais les choses pourraient bien avoir changé. Ce mardi, la liste des joueurs enregistrés pour disputer la prochaine saison de Major League Soccer avec la franchise floridienne a été publiée, et le nom du Français n'y figure pas. Le numéro huit qui était le sien atout simplement disparu.



L'aventure américaine de Blaise Matuidi semble donc plus que jamais proche de la fin, lui qui (selon RMC) pourrait tout simplement avoir été libéré par l'Inter. Le média rappelle les tensions apparues entre l'ancien du PSG et son entraîneur Phil Neville. La possibilité d'un retour du joueur en Europe est donc envisageable. Troyes, club dans lequel Matuidi s'était révélé aux yeux du grand public lui a d'ailleurs récemment ouvert ses portes. L'ESTAC aimerait associer son ancienne pépite à Adil Rami. Histoire de compter dans ses rangs deux champions du monde 2018.

Quelle suite ?

L'aspect financier d'une telle opération pourrait toutefois être un peu trop compliqué à surmonter. Quoi qu'il en soit, celui qui a inscrit deux buts et disputé 47 matchs avec l'Inter Miami devrait bientôt réapparaitre pour en dire plus sur son avenir.