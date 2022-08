Déjà classé meilleur buteur africain de l'histoire en MLS, l'attaquant du CF Montréal, Kei Kamara, a franchi un nouveau cap samedi dernier dans le livre des records de la première division nord-américaine. L'international sierra-léonais a pris seul la troisième place du tableau des meilleurs buteurs de tous les temps, en inscrivant sa 135e réalisation, dépassant ainsi Jeff Cunningham.



Kamara, qui aura 38 ans le 1er septembre prochain, a ouvert le score pour le onze montréalais à la 26e minute grâce une passe précise de Romell Quioto dans la surface, ouvrant ainsi la voie d'une victoire sans équivoque contre le New England Revolution (4-0) au stade Saputo. Bien qu'il ait souvent marqué contre Montréal lorsqu'il a évolué avec d'autres équipes, c'était son premier but de la saison à domicile. Comme de juste, l'attaquant a célébré ce but emblématique en partageant sa joie avec les supporters.



« Ça fait du bien, a affirmé Kamara après le match. Je suis content aujourd'hui, car vraiment, c'était un stade plein et marquer devant ces supporters, c'était super. Être témoin de ce moment était incroyable. C'est pour ça que je joue, donc c'est bien. »

Un parcours atypique

Avec Montréal, Kamara en est à sa neuvième équipe de MLS, lui qui a fait ses débuts en 2006 avec Columbus. En dépit de l'évolution qualitative rapide de la première division américaine et d'un séjour infructueux en Angleterre, Kei Kamara est demeuré un buteur régulier et polyvalent, capable d'apporter dans divers styles de jeu. En ce sens, la constance de son parcours est atypique dans un championnat hétérogène et rajeuni avec les années.



Ayant débuté la saison 2022 avec 130 buts au compteur, Kamara a d'abord devancé Jaime Moreno au 4e rang (133), avant d'égaler la marque de Jeff Cunningham (134) le 3 août dernier contre le Columbus Crew devant les membres de sa famille. Seul buteur du Top 10 encore actif en MLS, Kamara pourrait rejoindre au deuxième rang la légende américaine Landon Donovan (145), qui a laissé son nom au prix de MVP annuel de la MLS.



Kamara a signé un contrat d'un an avec Montréal avec une option pour 2023. Celui qui a disputé cette année sa première CAN avec les Leone Stars compte 5 buts et 5 passes décisives en 25 matchs (10 titularisations) cette saison. Le CF Montréal a encore huit matchs à jouer avant le début des séries éliminatoires de la Coupe MLS en octobre prochain.