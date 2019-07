MLS: Harden investit dans l’équipe de Houston

Joueur des Rockets depuis 2012, James Harden se sent maintenant comme chez lui à Houston. A tel point que la star de la NBA a décidé d’investir quelques millions de dollars dans les deux équipes masculine et féminine de football de la ville, le Dynamo et le Dash.

Le MVP 2018 s’est effectivement joint à l’ancien boxeur Oscar De La Hoya, notamment, et s’est porté acquéreur de 5% du capital des deux franchises évoluant respectivement en MLS et en NWLS. Un investissement qui serait de l’ordre de 24 millions de dollars.

"Je suis fier de faire partie d’un club qui a une histoire incroyable et un grand avenir, se réjouit l’arrière All-Star dans un communiqué. Houston est ma maison maintenant, et je vois ça à la fois comme une manière d’investir dans ma ville et de développer mes activités."

"Le football en général, et la MLS en particulier, a explosé dans ce pays. Je suis fan de ce sport depuis plusieurs années et je sais que Houston a une énorme communauté de fans. Donc c’était pour moi une décision facile à prendre quand l’opportunité s’est présentée", ajoute-t-il.