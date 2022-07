Gareth Bale débarque à Los Angeles après un long séjour au Real Madrid. Le joueur gallois n'a cependant pas participé du tout aux deux dernières saisons avec le club madrilène. Après que les dirigeants du LAFC aient terminé leurs discours d'introduction, qualifiant ce moment de l'un des jours les plus excitants de la courte histoire de l'équipe, Bale a finalement obtenu le micro pour sa toute première conférence de presse.

"Un club incroyable"

"C'est un honneur incroyable d'être ici", a déclaré Bale. "Voir les supporters chanter tout le match l'autre jour était vraiment spécial. Probablement l'une des nuits les plus excitantes. C'était incroyable à vivre. "J'ai hâte de jouer devant vous et j'espère vous donner de nombreux moments à applaudir." Un Bale souriant a continué à parler de l'incroyable travail que le LAFC a fait en tant que club et espère le faire passer au niveau supérieur. "Ce club est un projet incroyable. Après avoir parlé avec John [Thorrington] et Larry [Freedman], il est devenu très clair pour moi que c'était l'endroit où je voulais être", a déclaré Bale. "C'est un club incroyable. Ils ont créé un environnement incroyable pour les fans."