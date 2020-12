MLS : Columbus Crew s'offre son 2eme sacre

Douze ans après, le Columbus Crew a remporté samedi, le deuxième sacre de son histoire en dominant de la tête et des épaules, les Seattle Sounders (3-0). L'exploit est d'autant plus significatif que la franchise de l'État de Washington était tenante du titre de la MLS, le championnat nord-américain. La finale se déroulait au MAPFRE Stadium dans l'Ohio, l'antre de Columbus devant 1500 spectateurs. Dès le premier quart d'heure de la rencontre, les joueurs de Caleb Porter se montraient les plus dangereux grâce à Gyasi Zardes qui voyait son tir capté par le gardien suisse de Seattle, Stefan Frei (17'). Dans la foulée, Columbus Crew mettait de plus en plus de pression sur Seattle et peu avant la demi-heure de jeu, Lucas Zelarayan trouvait la faille sur son pied gauche (1-0, 25'). Quelques minutes après l'ouverture du score, Derrick Étienne punissait une deuxième fois les Sounders (2-0, 31').À dix minutes du terme, Lucas Zelarayan, élu MVP de la finale, s'offrait un doublé d'une sublime frappe du gauche dans la lucarne de Frei, scellait de ce fait, le sort du match. Pourtant privés de deux joueurs stars Darlington Nagbe et Pedro Santos, positifs au Covid-19 avant le match, les joueurs de Caleb Porter sont parvenus à totalement dominer le tenant du titre, vainqueur deux fois en cinq ans du championnat nord-américain. « Quand vous avez une vision qui est forte, quand vous donnez de la valeur à votre objectif et que vous avez un groupe de gars qui adhèrent à tout cela, personne ne peut les empêcher d'en arriver là », déclarait l'entraîneur de la franchise de l'Ohio. Pour accéder à la finale, Columbus Crew s'est défait de New England (1-0) dans la conférence Est et les Seattle Sounders ont pris le meilleur sur Minnesota United (3-2) à l'Ouest.