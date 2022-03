Arrivé à l'été 2020 en Major League Soccer, Blaise Matuidi s'était alors engagé avec l'Inter Miami. L'aventure de l'ancien du PSG au sein de la franchise détenue par David Beckham s'est terminée il y a quelques jours alors qu'il restait encore un an et demi de contrat au Français. Des discussions ont alors eu lieu, et un deal a finalement été trouvé. Blaise Matuidi va devenir ambassadeur du club.

Comme le rapporte L’Équipe ce mercredi dans ses colonnes, le champion du monde 2018 a même d'ores et déjà endossé son rôle d'ambassadeur de l'Inter Miami depuis le week-end dernier. Cet accord va permettre à l'ex de l'ESTAC de toucher le reste de l'argent que l'Inter aurait dû lui verser pour les trois années de contrat prévues initialement, plus une en option.

Quel avenir sportif ?

Reste désormais à savoir quel sera l'avenir sportif du milieu de terrain aujourd'hui âgé de trente-quatre ans dont le profil intéresse déjà plusieurs clubs. Troyes n'a par exemple pas caché qu'il ouvrirait volontiers ses portes à son ancien pensionnaire si celui-ci souhaitait revenir au bercail.