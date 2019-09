MLS: Benezet frappe encore avec Toronto

Nicolas Benezet, l'ancien milieu offensif de Guingamp, a trouvé ses marques en Major League Soccer. Le joueur du Toronto FC a contribué au très large succès (1-5) de son équipe, samedi, sur la pelouse de Cincinnati. Benezet, 28 ans, a signé son deuxième but consécutif à la 85e minute pour parachever le festival. A chaque fois que l'ancien Nîmois et Caennais a débuté une rencontre depuis son arrivée au Canada cet été, Toronto l'a emporté. A la faveur de ce succès, la formation entraînée par l'ancien Bastiais Greg Vanney reprend la 6e place de la Conférence Est à cinq matches de la fin de la saison régulière et conforte ses chances de participer aux playoffs.