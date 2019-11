MLS: Benezet et Toronto battus en finale

La finale de la MLS a tourné dimanche soir à l'avantage de Seattle, qui a dominé Toronto (3-1), l'équipe du Français Nicolas Benezet.

Dans leur stade du CenturyLink Field, les Sounders ont fait la différence en seconde période, grâce à des buts de Leerdam (57e), Rodriguez (67e) et Ruidiaz (90e), alors que Jozt Altidore, entré en jeu à la place de Benezet, a réduit l'écart dans le temps additionnel (90e+3).

C'est le deuxième titre pour Seattle -où l'on retrouvait également un Français, Jordy Delem- après celui de 2016, obtenu aux dépens de... Toronto, qui avait pris sa revanche l'année suivante.

