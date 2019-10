MLS: Atlanta avance, Rooney et DC United éliminés

Atlanta, champion en titre de Major League Soccer, a assuré l'essentiel samedi, en se qualifiant pour les demi-finales de la Conférence Est grâce à un court succès (1-0) contre New England. C'est Escobar qui a inscrit le seul but de cette partie à la 70e minute de jeu, alors que l'ancien Stéphanois Florentin Pogba était lui entré en jeu cinq minutes plus tôt. Atlanta retrouvera le vainqueur de l'opposition dominicale entre Philadelphie et les New York Red Bulls. Dans le même temps, Toronto a dû passer par la prolongation pour finalement l'emporter (5-1) face au DC United de Wayne Rooney et affrontera le New York City FC, tête de série numéro 1 de la Conférence, au prochain tour.

A l'Ouest, les Seattle Sounders ont eux aussi dû disputer une prolongation épique avant de faire chuter Dallas (4-3) grâce à un but de Morris à la 113e minute. Les Sounders seront opposés au Real Salt Lake en demi-finale de Conférence, après la victoire (2-1) des joueurs de l'Utah contre les Portland Timbers.