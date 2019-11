Mexique : un gardien marque un but de 80 mètres

Peu de gardiens peuvent se vanter d'avoir déjà inscrit un but pendant leur carrière. Un nouveau nom s'est ajouté au cercle fermé des gardiens buteurs en compagnie de Rogerio Ceni ou José Luis Chilavert, il s'agit de José Antonio Rodriguez. Dans un match comptant pour la 19ème journée du championnat mexicain, le portier du Guadalajara a inscrit le dernier but de son équipe lors de sa victoire 3-1 ce dimanche matin contre Veracruz. Menés 2-1 à la 92ème minute, les visiteurs obtiennent un dernier corner. Leur gardien décide de monter dans la surface de réparation mais le coup de pied de coin ne donne rien. José Antonio Rodriguez récupère alors le cuir. Voyant que le portier de Veracruz n'est pas encore rentré dans son camp, il exécute un très long dégagement et le ballon termine sa course de 80 mètres au fond des filets adverses. Un but exceptionnel qui vaut le détour et dont les images font le tour du monde.