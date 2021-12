Mexique : Gignac et Thauvin carburent

Thauvin égalise…

… puis Gignac délivre une passe décisive

Tout va bien pour eux, merci. Anciens pensionnaires du championnat de France et joueurs de l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac et Florian Thauvin se sont retrouvés au Mexique l’été dernier et évoluent ensemble chez les Tigres de Monterrey. Les deux Français sont bien partis pour disputer la finale du Tournoi d’ouverture du championnat mexicain car ils se sont bien positionnés en demi-finale aller.Les choses étaient pourtant mal embarquées. Sur leur terrain, les Tigres étaient menés depuis la 57eme minute face au Club Leon suite à un but de Meneses. Au bord de la défaite, les anciens de la Ligue 1 ont pourtant fait basculer la rencontre dans les ultimes instants. Entré en jeu à la 66eme minute, Thauvin a d’abord remis les deux formations à égalité à la 90eme en marquant d’un superbe geste acrobatique du pied gauche face au but. La folie s’est emparée du stade qui a de nouveau vibré cinq minutes plus tard.Après Thauvin, auteur de son deuxième but avec le club mexicain depuis sa venue, Gignac s’est illustré de façon déterminante. Suite à un centre issu du flanc droit, l’ancien Marseillais s’est élevé au deuxième poteau pour effectuer une remise de la tête en retrait vers son coéquipier Carlos Gonzalez qui a asséné une reprise victorieuse du pied gauche (90eme+5). Et voilà comment les Tigres l’ont emporté (2-1) dans une ambiance de dingue. Le match retour aura lieu à Leon dans la nuit de samedi à dimanche (4h, heure française). Au Mexique depuis 2015, Gignac a déjà remporté trois fois le Tournoi d'ouverture en 2015, 2016, et 2017.