Il n'y a pas eu de vainqueur ce samedi entre Cruz Azul et les Tigres (1-1). Sur une dynamique à peu près équivalente, les deux clubs qui restaient sur trois matchs sans défaite n'ont pas réussi à se séparer au tableau d'affichage. Après un but contre-son-camp inscrit en faveur des locaux par l'infortuné Hugo Ayala (15e),(17e) pour sauver les meubles et arracher le point du nul.Ce but important pour les Tigres est ni plus ni moins que. Inscrit sur coup franc, ce but est d'autant plus précieux qu'il permet aux Tigres de rester (provisoirement) 5e du classement, et d'espérer pouvoir terminer dans le Top 4 afin de participer à la phase finale duc championnat.Depuis son arrivée au club en 2015, André-Pierre Gignac a déjà remporté quatre fois le championnat et s'est même offert la Ligue des Champions Concacaf 2020.