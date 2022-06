Mercato : après ses adieux à la Juventus, Chiellini signe au Los Angeles FC

Agé de 37 ans, Chiellini a fait ses adieux ces dernières semaines à la Juventus, où il a joué pendant 17 ans, remportant au passage neuf titres de champion d'Italie, et à la Nazionale avec laquelle il a joué 117 fois, décrochant au passage l'Euro-2020. "Pour nous, c'était une occasion unique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde avec son palmarès et son expérience", a déclaré à l'AFP John Thorrington, coprésident et directeur général du club. L'ancien capitaine emblématique de la Juventus suit les traces d'autres stars qui ont rejoint la cité des Anges en fin de carrière, comme David Beckham et Zlatan Ibrahimovic, qui avaient eux choisi le LA Galaxy rival, ou encore Andrea Pirlo au New York City FC.

Chiellini, qui a perdu deux finales de Ligue des champions avec la Juve, évoluera dans une équipe menée par l'attaquant mexicain Carlos Vela et désireuse de remporter son premier titre en MLS. Elle domine actuellement le championnat avec 29 points glanés en 14 matches. Il devrait faire ses débuts après l'ouverture officielle du prochain mercato le 7 juillet. Le lendemain, l'attendra "el trafico", le derby face au Galaxy d'une autre star mexicaine, Javier "Chicharito" Hernandez.

Le LAFC fait bien meilleure figure cette saison après avoir manqué les play-offs lors du précédent exercice, pour la première fois depuis 2018. Présidée par le producteur de films Peter Guber, la franchise compte de nombreuses personnalités parmi ses actionnaires, comme la légende de la NBA Magic Johnson et l'acteur Will Ferrell. L'arrivée de Chiellini sur les pelouses de la MLS coïncidera avec celle d'une autre figure du foot italien, en la personne de Lorenzo Insigne. L'attaquant de 31 ans quitte Naples pour le Toronto FC, un transfert qui, selon Thorrington, prouve également l'attrait croissant de son championnat. "Je pense que la MLS devient une destination de plus en plus attrayante pour tous les types de joueurs, qu'il s'agisse de jeunes talents ou de stars européennes", a-t-il estimé.