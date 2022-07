Gareth Bale se dit "heureux et bien installé" au Los Angeles FC après avoir inscrit son premier but avec le club. La star galloise a également semblé s'en prendre de manière voilée à son ancien club, le Real Madrid. En juin, le joueur de 33 ans a mis fin à son association de près de dix ans avec les géants espagnols en ajoutant les titres de la Liga et de la Ligue des Champions à son palmarès, mais il a une fois de plus joué un rôle secondaire lors de sa dernière saison dans la capitale espagnole. Et cela après une autre saison décevante en prêt avec son ancien club Tottenham, l'attaquant n'a fait que 12 apparitions la saison dernière sous la tunique merengue.

Bale marque pour ses débuts avec LAFC

Mais Bale a semble-t-il amorcé un nouveau départ en MLS samedi. En sortie de banc pour ses débuts avec le LAFC, en marquant d'une belle frappe pour assurer une victoire 2-0 contre le Sporting KC. "Je m'amuse ici, tout le monde au club m'a bien accueilli et je me suis tout de suite senti à l'aise", a-t-il déclaré lors de son interview d'après-match.



Le Gallois a ensuite ajouté ce qui pourrait être pris comme une possible pique à son ancien club pour la façon dont il a été traité. "Je pense que tous les joueurs vous diront que lorsqu'ils se sentent heureux et bien installés, ils commencent à jouer leur meilleur football… D'un point de vue personnel, c'est agréable d'entrer en jeu et d'aider l'équipe à prendre trois points. La transition a été normale. Nous serions en pré-saison en Europe, donc je retrouve rapidement ma forme. Le club fait un travail formidable pour me faire progresser et ne pas me pousser trop vite. Je commence à me sentir de mieux en mieux, et je suis content d'avoir contribué ce soir."