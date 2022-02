Mardi, Tom Brady a pris la parole sur les médias sociaux pour confirmer qu'il allait prendre sa retraite après 22 saisons dans la National Football League et sept bagues de Super Bowl, un record. L'homme de 44 ans avait précédemment déclaré qu'il était "toujours en train de réfléchir à la décision de prendre sa retraite".

Le message de l'Inter Miami à Brady



L'Inter Miami appartient à David Beckham et la légende de Manchester United est un très bon ami de Brady. Ainsi, lorsque l'ancien quarterback des New England Patriots a confirmé la nouvelle, le club de Major League Soccer a utilisé ses médias sociaux pour féliciter Brady pour sa carrière prolifique. "Félicitations pour une carrière de football exceptionnelle, Tom Brady. Nous sommes impatients de vous voir plus souvent au DRV PNK Stadium", a écrit l'Inter Miami.