L'Algérie confirme l'amical contre le Mexique

C'est désormais officiel, l'Algérie affrontera bien le Mexique en amical le mois prochain. Après avoir confirmé un premier test contre le Nigeria, la Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé ce lundi que les Fennecs se mesureraient à la Tri, le 13 octobre. La rencontre, à huis clos comme celle face aux Super Eagles, aura pour cadre le stade Cars Jeans Stadion de La Haye aux Pays-Bas (21h, heure locale). Il s'agira pratiquement d'une première entre les deux pays.

"Cette confrontation contre le Mexique est la deuxième dans l’histoire des deux sélections après celle de 1985 dans le cadre d’un tournoi quadrangulaire préparatif à la Coupe du monde 86 où les Centraméricains l’avaient emporté (2-0) à Mexico", précise la FAF sur son site officiel. Et l'instance de s'expliquer sur le délai, inhabituellement long, de confirmation du planning. "Pour rappel, la FAF a dû attendre l’officialisation des deux matchs avant de communiquer compte-tenu des autorisations à obtenir auprès des fédérations concernées, notamment la KNVB, et les villes hôtes dans un contexte exceptionnel, marqué par la pandémie de la COVID-19. Enfin, la FAF tient à informer qu’après avoir reçu plusieurs propositions de différentes fédérations pour disputer des rencontres amicales en Europe durant la date FIFA d’octobre 2020, a choisi le Nigeria et le Mexique."