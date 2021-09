Kenya : Victor Wanyama stoppe avec la sélection

Victor Wanyama et le Kenya, c'est fini. Dans une note adressée à ses fans, le milieu de terrain défensif du CF Montréal en MLS indique mettre un terme à sa carrière internationale. « Nous avons partagé de bons moments ensemble et je suis fier d'avoir été votre capitaine et leader. Le moment est venu de laisser la main à la nouvelle génération pour qu'elle puisse imprimer sa marque et emmener le pays vers d'auters sommets », lit-on sous la plume du joueur de 30 ans, apparu à 52 reprises en équipe nationale kényane pour sept buts marqués.

It has been an honor to represent my Country and I think the time has come for me to pass the mantle to the young ones,I’ll always be a of the National Team and their biggest supporter . pic.twitter.com/7jaQ1qA9Lw

— Victor Wanyama (@VictorWanyama) September 27, 2021