Inter Miami : Matuidi, c'est officiel

Après trois années de bons et loyaux services à la Juventus de Turin, le milieu de terrain axial a décidé de débuter une nouvelle aventure de l’autre côté de l’Atlantique. Blaise Matuidi s’est engagé avec la franchise de la légende du football anglais, David Beckham. Ce dernier connait bien l’international français, ils ont joué ensemble lors de la saison 2012-2013 au Paris Saint-Germain. « Blaise est l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération et nous sommes ravis de l'accueillir à l'Inter Miami », a affirmé le directeur sportif de l’Inter Miami, Paul McDonough.

Blaise Matuidi met-il en danger son Euro ?

L’infatigable milieu de terrain de 33 ans a décidé de se lancer un nouveau défi et pas des moindres, celui de conquérir un nouveau championnat après s’être imposé comme l’un des meilleurs à son poste en France et en Italie. Un choix fort pour le milieu, qui veut prouver aux observateurs qu’il peut encore beaucoup apporter. Toutefois,. La compétition européenne se déroulera dans moins d’un an dans plusieurs villes du continent. Le timing d'un départ ne semble pas être le meilleur pour l'ancien bianconero...