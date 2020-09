Si Gonzalo Higuain s’attendait à des débuts en fanfare, il a été déçu. L’ex attaquant de la Juventus a vécu une soirée très compliquée dimanche soir, pour sa première MLS. Son équipe de l’Inter Miami s’est en effet nettement inclinée sur la pelouse de Philadelphie (3-0). A un quart d’heure du terme, tout aurait pu être relancé, puisque l'ancien Madrilène a eu l’occasion de réduire le score sur penalty. Mais « Pipita » a forcé sa frappe, qui s’est envolée hors cadre. Et ses adversaires ne se sont pas privés de le chambrer, de manière assez peu glorieuse.

Higuain a touché le poteau



De quoi logiquement agacer l’Argentin, qui est allé percuter torse contre torse l’un de ses opposants. L’Argentin a également touché le poteau cinq minutes avant l’ouverture du score adverse. «Il a montré qu'il était en bonne forme, mais il a besoin de plus de matches pour gagner du rythme et ensuite il se sentira plus à l’aise. Il avait très envie de jouer. Quant au penalty raté, ça peut arriver à n'importe qui », a réagi son coach Diego Alonso à la fin de la rencontre. Non, ce n’était pas la soirée d’Higuain.