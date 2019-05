Ibrahimovic suspendu deux matches

En perte de vitesse ces dernières semaines, le Los Angeles Galaxy, qui reste sur trois défaites consécutives et a glissé à la troisième place de la Conférence Ouest, va devoir se passer de son meilleur buteur et capitaine pour les deux prochaines rencontres de MLS.

Car Zlatan Ibrahimovic a écopé vendredi de deux matches de suspension, et manquera donc la réception de Colorado dimanche et le déplacement à Orlando cinq jours plus tard, suite à son altercation avec Steve Johnson, le portier du NYCFC, lors de la défaites des Angelenos face aux New-Yorkais samedi dernier (0-2).

Les deux hommes avaient reçu un avertissement lors de cet accrochage qui s’est déroulé à la 86e minute, l’ancien Parisien prenant son adversaire par le cou avant que celui-ci ne s’écroule en entraînant «Ibra» dans sa chute. Un geste qui lui vaut donc d’être suspendu.

Particulièrement nerveux actuellement, l’attaquant suédois de 37 ans, auteur de 9 buts en 10 matches depuis le début de saison, avait déjà failli en découdre fin avril avec un autre joueur, le défenseur du Real Salt Lake Nedum Onuoha, et a également été sanctionné financièrement pour un plongeon face à Columbus la semaine dernière.