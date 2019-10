Au début du mois d'octobre, "Ibra" a soufflé 38 bougies, juste avant une courte pause de deux semaines en Major League Soccer. Car de l'autre côté de l'Atlantique, la saison régulière est désormais terminée, et ce sont les Playoffs qui s'annoncent, avec une première série de matches couperets débutant ce samedi soir. Ainsi, six rencontres à élimination directe sont prévues sur les trois jours à venir, qui permettront aux six lauréats d'accéder aux demi-finales de conférence. Et comme le DC United de Wayne Rooney notamment, opposé à Toronto, le Los Angeles Galaxy est concerné, et devra donc batailler avec Minnesota United dans la nuit de lundi à mardi.

Dans des conditions climatiques a priori très froides puisque cet état du Midwest est situé non loin du Canada. Pas de quoi effrayer la star de la franchise californienne. "Je suis né en Suède, je suis né dans la neige, rappelait-il y a peu via une vidéo publiée par son club. Je suis un viking quand il fait froid, et je suis un lion quand il fait chaud." Du Zlatan tout craché qui, malgré le poids des ans, reste fidèle à son personnage. Faut-il le rappeler par ailleurs, il a inscrit 30 buts en 29 matchs de saison régulière en MLS, pour être le deuxième meilleur buteur de la saison derrière l'ancien Gunner Carlos Vela, auteur lui de 34 buts en faveur de l'autre franchise de Los Angeles. Pas mal pour un papy qui pourrait bien prendre sa retraite !

Car la rencontre face au Minnesota United pourrait être la dernière de sa longue et riche carrière. "Ça pourrait être le cas, a-t-il reconnu sur ESPN. Je ne pense à rien d'autre, je respecte mon contrat. Nous verrons ce qu'il se passera. Concentrons-nous sur les Playoffs." A priori, Zlatan Ibrahimovic ne rempilera pas pour une saison supplémentaire en Californie, et fera ses adieux aux USA une fois son contrat achevé, au 31 décembre. Et au football par la même occasion ? Rien n'est encore décidé, loin de là. Et pour cause, Antonio Conte ferait le forcing pour convaincre l'ancien Parisien de revenir en Serie A, du côté de l'Inter Milan donc, où il a déjà évolué entre 2006 et 2009. Une manière idéale pour lui de clore le chapitre sportif de son immense carrière, débutée aux Pays-Bas à l'Ajax Amsterdam mais surtout mise en valeur en Italie, au travers de ses expériences chez les Nerazzurri, mais aussi à la Juventus et à l'AC Milan ?



