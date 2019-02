Del Piero achète un club de Los Angeles

Alessandro Del Piero (44 ans), l'avait (bien) caché jusqu'à maintenant, mais la légende turinoise a annoncé dimanche sur son compte Twitter avoir acheté le club de football L.A. 10 FC. Avec sa société Edge Americas, l'Italien a investi l'été dernier dans cette équipe basée à Los Angeles, promu depuis novembre 2018 en United Premier Soccer League (UPSL), la troisième division américaine.

Après avoir marqué la Juventus de son empreinte (290 buts en 710 matches toutes compétitions confondues), l'ancien Bianconero a été jusqu'à s'inspirer des rayures blanches et noires de son club de cœur pour le design du maillot de son nouveau club.

"Après une période d'anonymat (vous savez comment je suis, j'aime ma vie privée et ma tranquillité), j'ai décidé de partager cette belle expérience. J'aimerais remercier toute l'équipe pour les résultats obtenus et remercier le personnel technique, la direction et tous les joueurs en vue de la nouvelle saison", a-t-il déclaré sur son site officiel.