L'international suisse Xherdan Shaqiri dit qu'il veut aider à "ramener la gloire" au Chicago Fire après s'être lié avec le club de Major League Soccer. Chicago a déclaré qu'il s'agissait du transfert le plus cher de l'histoire de l'équipe, mais n'a pas précisé le montant. L'international suisse de 30 ans est arrivé à Chicago jeudi dernier après avoir signé un contrat de trois ans.

Shaqiri veut réussir en MLS

Pour rappel, Xherdan Shaqiri n'a été titularisé que neuf fois en championnat et n'a fait que 11 apparitions avec Lyon cette saison, marquant deux buts, contre Troyes le 22 septembre et Marseille le 1er février. Il a également participé à cinq matches de la Ligue Europa. C'est désormais un nouveau chapitre qui s'ouvre dans sa carrière.