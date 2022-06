Les stars sont de retour en Major League Soccer. Le championnat américain peut compter sur le Los Angeles FC pour faire le travail en ce mois de juin 2022 puisque ce dernier, après avoir engagé Giorgio Chiellini, va doubler la mise en s'offrant les services de Gareth Bale. Tout comme le vétéran italien, l'offensif gallois était libre de tout contrat et a donc décidé de poursuivre sa carrière de l'autre côté de l'Atlantique. Il devrait signer pour un an.

C'est le journaliste Tom Bogert qui a dévoilé le scoop ce samedi. Il a ainsi confirmé que l'affaire était pratiquement bouclée entre Gareth Bale et son (bientôt) nouveau club. Un accord a été trouvé entre les deux parties et un contrat liant Bale au LAFC jusqu'en juin 2023 va très prochainement être signé. L'ancien du Real Madrid va donc profiter de cette nouvelle expérience pour préparer au mieux sa première Coupe du monde avec le pays de Galles.

Toujours d'après Tom Bogert, Bale et Chiellini pourraient faire leur première apparition sous leur nouveau maillot pour un choc puisque le 9 juillet prochain, le derby de Los Angeles les opposera au Galaxy. Pour l'heure, le Los Angeles FC est leader de la Conférence Ouest avec deux points de plus (et un match en moins) que son premier poursuivant, Real Salt Lake.