Bale buteur en MLS, comme Suarez en Uruguay

A peine après avoir franchi l'Atlantique, Gareth Bale et Luis Suarez sont déjà décisifs dans leurs nouvelles équipes, où chacun doit conserver un certain niveau en vue de l'échéance de plus en plus proche de la Coupe du monde. Le Gallois, qui n'a toujours pas été titularisé depuis son arrivée au Los Angeles FC, est entré en jeu pour la cinquième fois de suite sur le terrain de Salt Lake. Et l'ancien joueur du Real Madrid a marqué son deuxième but en MLS, guidant son équipe vers une cinquième victoire d'affilée (1-4) et confirmant ainsi sa place de leader solide de la conférence Ouest, avec six points d'avance sur Austin. Cette réalisation n'est pas la plus vilaine qui soit, dans le plus pur style de Gareth Bale qui a mangé la ligne côté droit avant de repiquer vers le but avec brio.Comme son ancien adversaire en Espagne, Luis Suarez a frappé dès son deuxième match avec le Nacional Montevideo. Entré en jeu dans la semaine en quarts de finale aller de Copa Sudamericana (défaite 1-0 devant Goianiense), l'attaquant uruguayen a trouvé le chemin des filets dès sa première apparition en championnat contre Rentistas (3-0). Mais, auteur du troisième but à l'heure de jeu après être entré à la mi-temps, il a aussi manqué un penalty en fin de rencontre. Si Gareth Bale est à Los Angeles depuis plus d'un mois, le retour au bercail est beaucoup plus récent pour Luis Suarez, qui s'est engagé la semaine dernière pour une pige de cinq mois en vue du Mondial. Presque une histoire de cause nationale.