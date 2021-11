Les Braves sur le toit du monde ! Atlanta a remporté les World Series de MLB ce mardi, en décrochant sa quatrième victoire en six matchs contre les Houston Astros. Après une victoire 6-2 à l’extérieur dans le Match 1, puis une défaite 7-2 dans le Match 2 toujours au Texas, l’équipe de Géorgie avait gagné 2-0 son premier match à domicile, puis 3-2 le deuxième, et après une défaite 5-9 dans son stade dimanche, elle s’est imposée 7-0 à Houston pour conclure ces World Series 2021 ! Les Braves, qui disputaient leur première finale depuis 1999, décrochent ainsi le quatrième titre de champion de leur histoire, mais seulement le deuxième depuis que la franchise est basée à Atlanta. Ils ont en effet remporté le titre en 1914 à Boston, puis en 1957 à Milwaukee, et en 1995 à Atlanta, 29 ans après leur arrivée dans la ville.





Soler MVP



Les hommes de Brian Snitker (66 ans), présent au sein de la franchise depuis 1982 mais en poste depuis 2016, ont largement dominé ce Match 6 mardi face aux champions 2017 et vice-champions 2019, dans le sillage du Cubain Jorge Soler, élu MVP des World Series, et du "pitcher" Max Fried, qui n'a vu aucun de ses lancers être renvoyé durant six manches. « Nous avons eu tous les problèmes possibles, tous les obstacles cette année. Les blessures et tout ce que vous voulez. Nous avons surmonté tout ça », s'est réjoui Freddie Freeman, le "premier but" des Braves. Même discours du côté de Snitker : « Les gars n'ont jamais lâché. Nous avons perdu bien des gars au fil de l'été, mais il y en avait toujours un pour prendre le relais. »

Cette saison restera comme l'une des plus belles pour les Braves, qui ont terminé cinquièmes de la Ligue nationale en saison régulière (88 victoires - 73 défaites), avant d'éliminer Milwaukee (3-1) et les Los Angeles Dodgers, champions en titre (4-2) en plays-off. Pour les Astros, il s'agit donc d'une deuxième défaite en finale en trois ans, mais la franchise texane pense déjà à la suite : « La défaite est dure à avaler mais vous savez quoi, il faut se relever, a déclaré le manager Dusty Baker (72 ans). Ça donne encore plus de motivation pour l'an prochain. » Ils ont désormais cinq mois pour travailler, puisque la prochaine saison régulière débutera le 31 mars.