Vers une annulation de la saison en MLB ?

Il y a du rififi dans l'air entre la MLB et les joueurs. Selon ESPN, les discussions s'enlisent à propos d'une reprise de la saison, ou plus exactement de son démarrage puisque celle-ci devait débuter le 26 mars, ce qui n'a donc pas été possible à cause de la pandémie de coronavirus. La Ligue a proposé un calendrier réduit à 60 matchs pour la saison régulière, au lieu de 162 rencontres en temps normal, mais le syndicat des joueurs estime que ce n'est pas assez, alors que des tensions sont également liées au paiement des salaires.

D'autant que la semaine dernière, c'est plutôt un programme à 72 matchs qui avait été évoqué... Les dirigeants ont aussi proposé une extension du nombre d'équipes qualifiées en playoffs pour les deux prochaines saisons, passant de dix à seize.

Manfred : « Il y a un vrai risque »

Pour cette année, la MLB pourrait finalement essayer de passer en force, ce qui signifierait l'application d'un accord rédigé le 27 mars et qui évoquait encore moins de matchs au programme, à savoir une cinquantaine. L'idée générale serait de pouvoir reprendre aux alentours de la mi-juillet, et la proposition de 60 matchs se basait ainsi sur. Lundi, le patron Rob Manfred faisait part de son pessimisme : « Je ne suis pas confiant. Tant qu'il n'y a pas de dialogue, il y a un vrai risque. » Celui d'un lock-out, bien sûr, et donc d'une annulation pure et simple de la saison de baseball aux Etats-Unis.