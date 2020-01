Le 1er novembre 2017, les Houston Astros écrivaient la plus belle page de leurs 55 ans d’histoire en devenant champions de MLB pour la première fois, au détriment des Los Angeles Dodgers (4-3). Mais un peu plus de deux ans plus tard, ce titre est entaché par un scandale de tricherie. Ce lundi, la MLB a annoncé de très lourdes sanctions contre le club de baseball texan et ses dirigeants, accusés d’avoir « volé des signaux », c’est-à-dire observé à l’aide d’une caméra les signaux que s’envoient les joueurs adverses avant un lancer de balle. Le manager général des Astros Jeff Luhnow et le directeur général AJ Hinch ont été suspendus par la MLB pour toute la saison 2020, sans salaire, puis ont été licenciés par leur franchise dans la foulée.

Houston perd ses tours de Draft

Houston se voit également privé de ses premiers et deuxièmes tours des Drafts 2020 et 2021 et écopent d’une amende de 5 millions de dollars, la plus grosse amende que peut infliger la MLB. « La conduite des Astros et de leurs responsables des opérations baseball mérite une sanction importante.», a déclaré le commissionnaire de la MLB, Rob Manfred. La saison 2020 débutera le 26 mars prochain pour les Astros, avec la réception des Los Angeles Angels.