Dave Winfield, l'homme qui a été drafté quatre fois

Si Michael Jordan a tenté une reconversion dans le baseball sans y connaître le même succès qu'au basket, d'autres joueurs ont eu l'honneur d'être draftés dans plusieurs ligues nord-américaines. Parmi eux, Dave Winfield a particulièrement marqué l'histoire. A l'image de Mickey McCarty, tight-end des Kansas City Chiefs en 1969, Noël Jenke, linebacker qui a évolué quatre saisons en NFL ou Dave Logan qui a porté le maillot des Cleveland Browns durant sept ans, Winfield a été choisi par des franchises évoluant dans trois sports différents. Mais s'il sort du lot, c'est parce que son nom a été annoncé lors de quatre drafts.

A une époque où la NBA et l'ABA ne s'étaient pas encore entendus pour régir le basket nord-américain, le natif de Saint Paul a été sélectionné par les Atlanta Hawks et par les Utah Stars. Mais il n'y a jamais évolué. Car malgré les nombreuses sollicitations, c'est dans le baseball que Dave Winfield a percé. La discipline dans laquelle il a voulu brillé dès ses 12 ans.



Très athlétique, l'Américain s'est illustré dès ses années lycées pour obtenir une bourse à l'Université du Minnesota. Il y a brillé en baseball mais aussi en basketball où il a participé à la première victoire de son université dans la conférence Big Ten depuis plus de 50 ans. Sportif accompli, il a été suivi par des scouts séduits par son potentiel athlétique. Sans avoir jamais joué au football américain, il a même été drafté par les Minnesota Vikings en 1973. Une proposition refusée comme celles venant du monde du basket.

« J'ai été surpris mais honnêtement, je n'ai jamais pensé y répondre favorablement. Je ne voulais pas me blesser alors qu'ils voyaient en moi un joueur capable d'évoluer tight-end car je faisais 1,98m, 104kg et que j'étais capable de courir et attraper » a-t-il expliqué. La même année, il est drafté dès le premier tour de la draft MLB par les San Diego Padres.

La franchise californienne l'a directement lancé dans le grand bain de la MLB sans même l'obliger à s'aguerrir dans les ligues mineures. Une possibilité qui a peut-être été rendue possible par son passé de basketteur. L'intéressé l'a avoué lui-même, il a utilisé les propositions venues de la NBA et de l'ABA pour négocier avec les Padres. Un choix payant. Il y est devenu une légende voyant même son maillot être retiré.

This week in 1983, Yankees superstar Dave Winfield threw a ball during a game against the Blue Jays in Toronto that hit and killed a seagull.



