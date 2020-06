Baseball : Il y aura bien une saison MLB

Après trois mois de conflit, les joueurs et les dirigeants de la MLB ont enfin trouvé un accord ! La saison 2020 débutera le 23 ou le 24 juillet, et il y aura 60 matchs de saison régulière à jouer pour chaque franchise (contre 162 en 2019). Les camps d’entraînement débuteront dès mercredi prochain et les matchs se dérouleront à huis clos. Les joueurs et les dirigeants étaient en discussion depuis le 27 mars, mais n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur le nombre de matchs. Les joueurs étaient d’accord pour une saison à 50 matchs, en étant payés au prorata du nombre de matchs disputés. Mais les propriétaires souhaitaient un nombre plus limité de matchs, estimant qu’ils auraient moins d’argent à donner aux joueurs étant donné que les matchs auraient lieu à huis clos, et donc sans recettes de billetterie.

Fin de saison le 28 octobre au plus tard

Un accord sur 60 matchs est finalement tombé mardi, pour ce qui sera la saison la plus courte depuis… 1878 ! Chaque équipe disputera dix matchs contre les quatre autres équipes de sa division et quatre matchs contre chacune des cinq équipes de la division correspondante de l’autre Conférence. La saison régulière se terminera le 27 septembre et les Worlds Series commenceront le 20 octobre, avec un potentiel Match 7 le 28 octobre.. Depuis le triplé des New York Yankees en 1998-1999-2000, aucune franchise n’a réussi le doublé.