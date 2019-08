Les supporters marseillais sont fixés: sauf départ, l’OM ne recrutera pas. André Villas-Boas s’est une fois encore montré clair sur le sujet, dimanche en conférence de presse, à trois jours du déplacement déjà capital des Marseillais à Nice en clôture de la 3e journée de Ligue 1. "Je l’ai déjà dit mais ça n’est peut-être pas bien entré dans la tête des gens: on n’a pas d’argent", affirme-t-il. Et, visiblement, ça ne changera pas avant la clôture du mercato estival, le 2 septembre prochain.

"C’est la situation qui m’a été transmise par le club et le propriétaire, ajoute l’entraîneur portugais. Je ne sais pas s’ils ont la possibilité de mettre plus d’argent ou non, mais je pense que Frank McCourt ne veut pas. Donc à la fin, on fait des choix avec ce type de condition. Pour acheter, on doit vendre." La piste menant au milieu de terrain nantais Valentin Rongier ne sera a priori pas poursuivie, du moins tant que Luiz Gustavo, seul candidat au départ dans ce secteur de jeu, sera olympien.

"On ne cherche rien"

"On a déjà vendu (Lucas Ocampos, Mario Balotelli, Clinton Njie, Tomas Hubocan, Rolando et Aymen Abdennour ont notamment quitté le club, ndlr), mais pour c’était pour équilibrer le bilan de ce qu’il s’était passé ici les années précédentes, poursuit "AVB". La situation est difficile mais on n’a jamais cherché d’excuse. On va continuer à travailler. Pour l’instant, on n’a pas de recrue, pas d’option, on ne cherche rien. Vous pouvez arrêter de parler du mercato parce qu’on n’a pas d’argent."

Dario Benedetto, déniché à Boca Juniors pour 14 millions d’euros, risque donc de rester le seul renfort payant des Ciel et Blanc, qui ont aussi accueilli Alvaro Gonzalez en prêt en provenance de Villarreal. Pour l’heure, la priorité pour le club phocéen est surtout de prolonger les pépites du centre de formation, à commencer par Boubacar Kamara et Isaac Lihadji. En attendant le retour de Florian Thauvin, absent depuis la reprise en raison d’une entorse à la cheville et qui fera le plus grand bien.