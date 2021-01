Au Real Madrid plus qu'ailleurs, le sujet du marché des transferts revient souvent, peu importe la période. Le mercato hivernal est encore en cours et le club merengue est au centre de l'actualité, alors qu'il disputera, mercredi soir, un 32e de finale de la Coupe du Roi contre Alcoyano (21 heures). Ce mardi, Zinédine Zidane a passé du temps à donner son opinion sur le thème du mercato. Les rumeurs de transferts après l'annonce de la possible signature de David Alaba et celles au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé ont été évoquées par le technicien français.



"C'est un joueur qui n'est pas le mien et en tant qu'entraîneur, je suis ici pour réfléchir au match de demain. Je ne vais pas entrer dans ces histoires-là. Ce qui m'intéresse, en tant que technicien c'est le match de demain", a-t-il assuré au sujet du polyvalent élément du Bayern Munich, laissant entendre qu'il ne voulait pas, de façon publique, s'affirmer sur ce dossier.

Pour Zidane, les grands joueurs décident de leur carrière

Par la suite, Zidane a été interrogé sur un possible "oui" de sa part, à propos de Kylian Mbappé. De nouveau, il n'a pas voulu trop se mouiller : "Désolé, j'ai déjà dit la même chose avec Alaba. Désolé. Le problème est le match de demain." Alors, face à l'insistance des journalistes, le natif de Marseille a reconnu être en accord avec Ronaldo Nazario, qui pense que les grands joueurs, comme Mbappé, décident du futur de leur carrière. "A la fin oui, je pense que c'est comme ça, comme l'a dit Ronaldo. Je pense la même chose, mais tout le monde a un contrat et ce n'est pas bon de s'impliquer dans les choses des joueurs qui ne sont pas les vôtres, mais je pense la même chose."

En outre, l'entraîneur du Real Madrid s'est montré conscient du cas que représente Eden Hazard dans son effectif. "Le processus de Hazard a été long et lourd. C'est nouveau pour lui. Je ne doute pas une seconde de Hazard, il faut accepter les critiques et il a la tête préparée, il est capable de résister. Il s'entraîne bien et le joueur qu'il est ne changera pas. Je ne doute pas de lui une minute. Nous le verrons bientôt", a clarifié Zidane.