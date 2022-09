Un "loft vidé", un effectif rajeuni mais pas de défenseur déniché: le Paris SG a bouclé un mercato estival maîtrisé avec comme seul gros bémol l'échec du transfert de Milan Skriniar, qui était la priorité de la direction sportive.

Skriniar, la déception

Jusqu'aux ultimes heures du marché, le conseiller football Luis Campos a espéré la venue de l'arrière slovaque, dont il avait coché le nom dès son arrivée à Paris cet été. Mais il s'est heurté à l'intransigeance des dirigeants intéristes et à leurs fortes exigences financières, malgré l'entrée en scène du président Nasser Al-Khelaïfi, qui n'est pas non plus parvenu à faire plier son homologue Steven Zhang.

Sans Skriniar, il manque une grosse pièce pour compléter le puzzle parisien. De quoi nuancer le bilan globalement positif de ce mercato durant lequel le PSG s'est offert un petit lifting. Campos et l'entraîneur Christophe Galtier misaient en effet énormément sur le joueur de 27 ans pour fortifier l'arrière-garde parisienne au poste d'axial droit et soulager ainsi le vétéran Sergio Ramos (36 ans), à l'heure où le calendrier du champion de France va particulièrement s’accélérer avec le début de sa campagne en Ligue des champions, mardi contre la Juventus Turin au Parc des Princes.

🎙 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐡𝐞 𝐆𝐚𝐥𝐭𝐢𝐞𝐫 s'est exprimé en conférence de presse à la veille du déplacement des Parisiens à Nantes. ⤵️#FCNPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2022

Galtier n'a désormais que cinq éléments (Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Mukiele, Bitshiabu) pour occuper les trois places en défense, avec le milieu Danilo en joker.

Au total, le PSG a enrôlé six recrues ne dépassant pas 26 ans (les milieux Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, l'attaquant Hugo Ekitike, le défenseur Nordi Mukiele et le milieu offensif Carlos Soler) et remodelé son entre-jeu, mais le dossier du défenseur gâche le tableau d'ensemble.

Un groupe régénéré

En bon diplomate, Galtier n'a cependant pas souhaité ruer dans les brancards vendredi. "Un entraîneur ne peut pas toujours dire +il me manque untel ou untel à tel poste+, on doit s'adapter, il y a des jeunes. J'ai un groupe de qualité", a-t-il lâché à la veille du déplacement à Nantes lors de la 6e journée de Ligue 1.

Malgré l'absence de ce pion essentiel, Campos a tout de même réussi son pari de régénérer le groupe parisien pour lancer une nouvelle ère avec le départ de l'entraîneur Mauricio Pochettino et la prolongation en grande pompe de la star Kylian Mbappé jusqu'en 2025.

Les "indésirables" ont trouvé preneur

Ce reformatage passait également par le départ des nombreux "indésirables", le duo Campos-Galtier ayant pour volonté de travailler avec un effectif resserré. La mission, confiée à l'ancien directeur sportif du club Antero Henrique, a été accomplie, au-delà des espérances.

A coup de prêts (Wijnaldum, Herrera, Dina-Ebimbe, Paredes, Draxler, Kurzawa, Diallo, Dagba, Draxler) et de quelques ventes sèches (Areola, Kehrer, Bulka, Gueye, Kalimuendo), Paris a quasiment vidé tout son "loft" alors qu'il n'avait jamais brillé dans ce domaine depuis son rachat par le Qatar en 2011 et pourrait toucher jusqu'à 180 millions d'euros l'été prochain si toutes les options d'achat, la plupart obligatoires, finissent par être levées.

Une forme d'exploit donc, surtout pour des éléments comme Kurzawa et Draxler qui, bien que n'ayant aucune chance d'avoir du temps de jeu, s'accrochaient à leurs contrats et à leurs salaires en or. Seuls l'attaquant argentin Mauro Icardi, qui pourrait rallier la Turquie où le mercato prend fin le 8 septembre, et le Brésilien Rafinha, n'ont pas encore trouvé de point de chute.

Keylor Navas, un temps annoncé à Naples, est lui certain de rester cette saison à Paris, au risque de créer un climat pas forcément très sain entre l'ancien gardien costaricien du Real Madrid, ex-N.1 et triple vainqueur de la C1, et le titulaire Gianluigi Donnarumma, toujours hanté par le souvenir de sa boulette monumentale en 8e de finale retour de Ligue des champions face aux Madrilènes.

"Ça ne change pas mon choix de hiérarchie. Mais maintenant que le mercato est fini, je ne m'interdis pas d'avoir une réflexion, de savoir si Keylor, comme tout numéro 2, ne doit pas jouer quelques fois", a indiqué Galtier.