Le Paris Saint-Germain devrait vivre une fin de mercato d'hiver assez agitée. Alors que le club de la capitale a encore déçu hier soir avec un match nul face au Stade de Reims (1-1), il va tenter de se renforcer dans les dernières heures d'un mercato hivernal dont les portes fermeront demain soir à minuit. Christophe Galtier, le coach du club parisien, a pris la parole hier soir après le match nul face au club champenois et il a assuré que le PSG travaille sur la venue d'un ou deux joueurs pour cette fin de mercato.

Un ou deux joueurs en approche au PSG ?

"Je sais que le club travaille pour essayer de recruter un ou deux joueurs. Évidemment qu'il faut se renforcer. On a eu un départ, il faudrait prendre un joueur offensif différent de ce que nous avons actuellement. On a aussi des contraintes vis-à-vis du fair-play financier", a confié Galtier. Tandis que le PSG a perdu Pablo Sarabia, parti à Wolverhampton lors de ce mercato d'hiver, il pourrait recruter Milan Skriniar du côté de la défense. Le capitaine de l'Inter Milan ne va pas prolonger avec le club italien et il pourrait arriver cet hiver. Mais cela s'annonce complexe, car les dirigeants milanais demandent au moins 20 millions d'euros, soit une sacrée somme.

Concernant l'attaque, Paris veut combler le départ de Pablo Sarabia et le Brésilien Malcolm, joueur du Zénith Saint-Petersbourg, est ciblé, tout comme le Lyonnais Rayan Cherki. Un des deux hommes pourrait arriver dans la capitale. Ce qui est sûr, c'est que la fin du mercato du PSG s'annonce intense.