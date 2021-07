Les Girondins de Bordeaux tiennent leur nouvel entraineur. Le premier coach de l’ère Gérard Lopez chez les Aquitains est le Suisse Vladimir Petkovic. La venue de ce technicien de 57 ans n’est pas encore officielle, mais c’est tout comme si l’on se fie à ce que révèle le site de L’Equipe. Du côté du Matmut Atlantique, ce coach d’origine bosnienne prend la suite de Jean-Louis Gasset, qui ne sera resté qu’un an en place finalement.

Petkovic va signer un contrat de trois ans avec les Marine et Blanc. Un deal qui fait suite à un accord trouvé avec la fédération suisse pour qu’il puisse être libéré de ses engagements. Avec la Nati, il sera resté sept ans en poste. Et son principal fait d’arme avec son pays est la qualification pour les quarts du dernier Euro, acquise aux dépens d’une victoire contre la France aux tirs au but.

Huit entraineurs épuisés en quatre ans

Depuis la saison 2017/2018, ils ont été huit entraineurs à s’occuper de la formation aquitaine. Petkovic espère faire mieux que tous ses prédécesseurs et s’installer ainsi sur la durée sur les bords de l’Aquitaine.

Le coach helvète était la priorité du nouveau président Lopez. Mais d’autres pistes avaient aussi été creusées. Sacramento, Favre et Guion faisaient partie des techniciens ciblés pour cette responsabilité.