On parle beaucoup du mercato parisien qui vend du rêve, mais celui de l'OM est tout aussi digne d’éloges et cohérent. Surtout que le club olympien vient de s'offrir Matteo Guendouzi. Arrivé à Marseille dès dimanche, Guendouzi a pu passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat olympien lundi, avant l'annonce officielle de son transfert par le club phocéen ce mardi via un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Le joueur rallie le club olympien en prêt payant d'un million d'euros, avec option d'achat obligatoire culminant à 11 millions. Guendouzi arrive du Hertha Berlin, où il a été prêté par Arsenal, suite à un accrochage avec le manager des Gunners, Mikel Arteta. "Mattéo Guendouzi est un milieu de terrain moderne, fort techniquement et doté d'une bonne qualité de passes. Joueur de caractère, il a une bonne vision du jeu. Des qualités dont il saura, à n’en pas douter, faire profiter le collectif olympien", se félicite l'OM sur son site officiel.

