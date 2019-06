Si l’OL a "réalisé un coup de maître" - comme le clame Jean-Michel Aulas - en recrutant Jean Lucas pour 8 millions d’euros, force est de constater que ce jeune milieu est un parfait inconnu. Et pour cause, le Brésilien de 21 ans, qui n’a jamais joué en sélection de jeunes, vient de se révéler sous le maillot de Santos, où il était prêté par Flamengo. "Son coach à Santos, Jorge Sampaoli, nous a dit beaucoup de bien sur lui", assure ainsi le président lyonnais.

Présenté à la presse mardi, après avoir signé son contrat de 5 ans avec les Gones, Jean Lucas de Souza Oliveira (de son nom complet) espère "marquer l’histoire de ce club". Et assure, comme le rapporte le site du club: "Depuis que je suis tout petit, je dis que je veux jouer en France. C’est tout cela qui a fait basculer ma décision. Je suis le foot français depuis quelque temps. Je sais qu'il demande beaucoup de force".

Alors que Juninho avait annoncé être à la recherche d’un numéro 6 de qualité, Jean Lucas est davantage un récupérateur capable de remonter le terrain ballon au pied. "J'aime attaquer, mais je sais aussi défendre. Je n'ai pas d'idole au Brésil excepté mon papa. Mon idole est en Europe, et c'est Paul Pogba", précise ainsi celui qui veut "être titulaire le plus rapidement possible pour montrer aux supporters" ce qu’il sait faire.

En somme, il semblerait que l’OL s’est tourné vers un joueur d’avenir qui sera en concurrence avec Lucas Tousart pour une place devant la défense dans le 4-3-3 que compte mettre Sylvinho en place. A noter toutefois que Jean-Michel Aulas a affirmé que, en cas de départ de Tanguy Ndombele, le Lillois Thiago Mendes serait ciblé. Il s’agirait-là d’un véritable milieu de terrain au profil de meneur de jeu reculé.