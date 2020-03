Le Stade Rennais a un nouveau président exécutif : Nicolas Holveck. Passé par l’AS Monaco, où il avait occupé les fonctions de Directeur Adjoint, le nouveau patron de Rennes succède Jacques Delanoë, qui avait occupé ce poste par intérim après le départ d’Olivier Létang. « Nicolas Holvek a été nommé Président Exécutif du Stade Rennais Football Club par décision du conseil d’administration avec effet immédiat, a indiqué le club breton dans un communiqué officiel. Après avoir assuré la direction intérimaire du club, Jacques Delanoë reprend son poste de Président du conseil d’administration.

Didier Roudet, Directeur Général Adjoint, secondera Nicolas Holveck dans ses nouvelles fonctions. « C’est une très grande fierté d’avoir été choisi par MM François et François-Henri Pinault pour devenir Président Exécutif du Stade Rennais F.C., s’est enthousiasmé le dirigeant dans des propos retranscrits par le club. J’arrive dans des circonstances très particulières mais dans l’une des périodes les plus fastes de sa longue histoire. Je vais prendre mes fonctions avec beaucoup d’humilité et autant d’ambitions. Je suis impatient de commencer ma collaboration avec l’ensemble des salariés dont je connais le professionnalisme ».