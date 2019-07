"Un gros investissement et un signe clair de notre ambition d’amener le succès à ce club", a confirmé le directeur du football des Hammers, Mario Husillos.

Nouveau plus gros transfert de son club, le joueur formé à l’AJ Auxerre a aussi réagi, balayant une potentielle pression liée à la dépense opérée pour le faire venir: "Je me sens très bien. Je pense que c’est une bonne opportunité pour moi d’être ici. Ça signifie beaucoup de choses. Ça prouve que le club me voulait depuis un long moment. J’ai senti ce désir de me faire signer. Je sais que c’est un gros transfert et qu’il y a beaucoup d’attentes autour de moi. Je veux juste rendre les gens fiers de ce transfert et je donnerai tout ce que j’ai".

West Ham a ainsi assuré le remplacement de Marko Arnautovic, parti cet été pour le championnat chinois. Les noms de Diego Costa, Moussa Marega ou Maximiliano Gomez avaient aussi été évoqués.



