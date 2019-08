Les entraîneurs sont un peu tous les mêmes. Quand il s’agit d’évoquer le cas de certains joueurs transférables dans cette période du mercato d’été, ils ont une formule toute prête. Et Zinédine Zidane en a donné un bel aperçu dimanche soir. "James et Bale sont des joueurs de l'équipe. Ils sont tous les deux inscrits mais tout peut arriver et je dois, en tant qu'entraîneur du Real Madrid, compter sur eux. Je compte sur eux à cent pour cent", a déclaré l’entraîneur du Real Madrid à l’issue de la défaite face à l’AS Roma (2-2, 4 t.a.b. à 5), dernier match de préparation avant le début de la Liga le week-end prochain.

Le Français se contente, au sujet de l’attaquant gallois et du milieu de terrain colombien à qui on a bien fait comprendre de se trouver une porte de sortie, de ne rien dire au sujet d’éventuelles avancées sur leur situation. Alors vous pensez pour Neymar Jr et Paul Pogba… Le champion du monde 1998, rapporte le quotidien espagnol Marca, s’est légèrement irrité quand les journalistes ont insisté au sujet du milieu de Manchester United très apprécié par le coach de la Maison blanche : "Je vais répéter exactement la même chose. Nous avons cet effectif-là et nous allons débuter le championnat samedi, point final."

Concernant Neymar, a priori désiré par le Real et le Barça, Zidane a choisi la même attitude, celle qui consiste à dégager proprement en touche: "Nous sommes avec les joueurs que nous avons et nous ne pensons qu'à cela. Notre état esprit n’est concentré que sur samedi (sur la pelouse du Celta Vigo, ndlr)." D'ici la fin de la période du marché des transferts, 2 septembre, les questions reviendront sur le tapis. Zinédine Zidane sait quoi répondre.



Tuchel : "Neymar est toujours mon joueur"