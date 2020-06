Va-t-on assister à un feuilleton Ismaël Bennacer avec à la clé, plusieurs épisodes ? S’il est trop tôt pour en juger, tout porte à croire que l’international algérien sera l’un des principaux animateurs du Mercato cet été. Et pour cause. Bennacer a tout pour plaire : jeune, très talentueux, champion d’Afrique avec l’Algérie. C’est assez logiquement que le natif d’Arles s’est imposé pour sa première saison du côté de l’AC Milan. Dans la morosité lombarde, le milieu algérien a fait figure d’éclaircie dans la grisaille. Passé par Arsenal puis Empoli, le joueur de 22 ans semble enfin confirmer tous les espoirs placés en lui. Tant et si bien qu’il se retrouve en bonne position dans les listes établies par les plus grands clubs européens. On y retrouve bien sûr Manchester City et surtout le PSG, en quête de renfort dans l’entrejeu.

Guardiola l'aurait appelé !

Pour faire pencher la balance, les Citizens n’ont pas hésité à employer les gros moyens. RMC croit savoir que Pep Guardiola, le coach de City, a appelé Bennacer personnellement pour lui présenter le projet et l’attirer en vue de la saison prochaine. Côté parisien, les médias nationaux sont sur la même longueur d’onde : Leonardo a pris contact avec l’entourage du joueur pour se positionner concrètement. Intéressé un temps par Milinkovic-Savic (Lazio Rome), le club de la Capitale aurait donc changé de cible pour densifier son entrejeu. Une chose est sûre, pour s’offrir Bennacer, il faudra débourser au moins 50 M€, montant de sa clause libératoire selon L’Equipe. Une somme bien loin d’effrayer les cadors européens bien que la crise liée au Covid-19 a fragilisé les finances de tous les clubs.

Meilleur joueur de la CAN 2019 !

Formé à Arles-Avignon puis rapidement acheté par Arsenal à l’âge de 17 ans, Ismaël Bennacer s’est véritablement relancé du côté d’Empoli avec deux saisons pleines, une en Serie B et une autre en Serie A. Des performances qui lui ont ouvert les portes de la sélection nationale avec laquelle il a été champion d’Afrique l’été dernier. Une compétition durant laquelle Bennacer a été élu meilleur joueur de la compétition. Relayeur infatigable, doté d’une excellente relance, l’international algérien a toutes les qualités requises pour être l’un des tous meilleurs à son poste. A 22 ans seulement…