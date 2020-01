Cette fois-ci, ce n'est plus qu'une question d'heures : Bruno Guimaraes, le milieu de terrain de l'Athletico Paranaense, devrait bien s'engager avec l'Olympique Lyonnais. Juninho a publiquement confirmé que ce transfert était bouclé "à 95%", ce dimanche, après le succès de l'OL contre Toulouse (3-0) pour le compte de la 21eme journée de Ligue 1. "On va aller là-bas (au Brésil) pour faire les derniers tests. On va le voir mercredi pour passer sa visite médicale. On espère pouvoir l'annoncer rapidement ».

Bruno Guimaraes, dernière recrue du mercato hivernal pour l'OL



Le directeur sportif de l'OL a par ailleurs indiqué que Guimaraes serait certainement le dernier renfort de ce mercato hivernal, tout en se félicitant d'attirer un profil technique jugé nécessaire. « Il est très à l'aise techniquement, a continué le dirigeant. Il peut faire de belles transversales. Il a une belle personnalité. Bruno veut vraiment venir chez nous et on en est très heureux ». Pour rappel, Bruno Guimaraes était également sur les tablettes de l'Atlético de Madrid, mais le milieu de terrain a fait le choix de rejoindre Lyon et la Ligue 1. Un dernier coup pour un mercato d'hiver bien animé du côté de l'OL.