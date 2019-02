Alors que son nom était évoqué en fin d'année dernière du côté de Man Utd, Massimiliano Allegri, dont la Juventus dispute ce vendredi soir un match avancé de la 24e journée de Serie A face à l'avant-dernier Frosinone, à 5 jours du 8e de finale aller de la Ligue des champions sur le terrain de l'Atlético Madrid mercredi prochain, continue de rester évasif quant à son avenir sur le banc de la Vieille Dame : "Rien n'est sûr à 100%. J'ai un contrat avec la Juventus, explique-t-il, de toute évidence amusé par ces rumeurs incessantes à son sujet. C'est ma cinquième année à Turin et je suis très heureux ici." Et de se justifier : "J'ai parlé de (Aaron) Ramsey, parce que la Juventus l'a annoncé comme sa future recrue." En déduire qu'il sera forcément encore le coach des Bianconeri serait donc prématuré, si on veut bien le croire.