Lundi midi, lors de la conférence de presse officialisant la prolongation de l’entraîneur Julien Stéphan au Stade Rennais (jusqu’en 2022), le président Olivier Létang a également annoncé le départ d’Hatem Ben Arfa. L’international français, âgé de 32 ans, s’était engagé pour une saison, le 2 septembre dernier, avec une option pour prolonger jusqu’en 2020. L’aventure s’arrête là, sans grande surprise...

Après une année blanche au PSG, "HBA" a vécu une saison pleine (41 matches toutes compétitions confondues) avec les Rouge et Noir, sous les ordres de Sabri Lamouchi puis Julien Stéphan, et a ainsi remporté "le plus beau titre de [sa] carrière" avec la Coupe de France, face au club parisien. Mais le dribbleur gaucher a fini par critiquer le jeu de son équipe en fin de saison, alors qu’il a lui-même soufflé le chaud et le froid tout au long de l’exercice (9 buts, 6 passes décisives). Il a ainsi été écarté pour les deux dernières journées de Ligue 1.

Libre de tout contrat, le joueur formé à l’OL a une bonne occasion de rejoindre le championnat de ses rêves, la Liga. Son conseiller Michel Ouazine a déjà rencontré les dirigeants du Betis ainsi que le directeur sportif de Séville, Monchi. La trentaine passée, Ben Arfa devrait privilégier un défi sportif et donne actuellement sa préférence aux Rojiblancos, arrivés 6e en Liga et qualifiés directement pour la Ligue Europa.