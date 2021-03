L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, n'est pas nécessairement inquiet au sujet du futur d'Alexandre Lacazette, mais espère le conserver dans son effectif. Arrivé en 2017 du côté de l'Emirates Stadium contre une indemnité de 60 millions d'euros, l'ancien attaquant de l'OL est encore sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Gunners mais son nom est évoqué sur la liste des possibles partants cet été. Capitaine contre Leicester et buteur dimanche lors du succès d'Arsenal (1-3), il reste important aux yeux de son coach.

"Il a un contrat avec nous"

Ce mercredi en conférence de presse, Arteta s'est exprimé sur le futur du natif de Lyon, émettant son désir de le conserver. "Il a un contrat avec nous. Il a très bien joué la semaine dernière. C'est exactement ce que nous lui demandons de faire. Je suis vraiment heureux avec lui et les discussions sur son contrat auront lieu bientôt et nous verrons ce qui se passera. J'espère que les joueurs qui ont un contrat vont rester avec nous. Après chaque cas sera différent et nous continuerons à les évaluer. Nous prendrons des décisions", a indiqué l'Espagnol.

Arteta était dans un cas similaire l'été dernier avec Pierre-Emerick Aubameyang, alors en fin de contrat, et qui a signé un nouvel accord en septembre dernier, afin d'être lié jusqu’en 2023 avec le club anglais. Cette saison, sous le maillot des Gunners, Alexandre Lacazette a disputé 22 matchs en Premier League - dont 17 en tant que titulaire, parvenant à inscrire 9 buts et a délivrer 2 passes décisives.