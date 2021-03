Depuis le début de la saison, Sergio Agüero a du mal. Entre les blessures et le Covid-19, l'international argentin n'a pas été épargné. De fait, il n'a disputé que onze matchs avec Manchester City. Et à quelques mois de la fin de son engagement avec les Skyblues, l'attaquant n'est toujours pas fixé sur son sort. Son entraîneur, Pep Guardiola, s'est exprimé sur le sujet.



Et force est de constater que le stratège espagnol n'est pas pressé de prendre une décision concernant son joueur. "Nous allons lui parler comme à un être humain, une personne, et bien sûr un joueur, a indiqué Guardiola dans des propos relayés ce mercredi par le Dailymail. Nous devrons voir ce qu'il se passera en fin de saison. Je crois que le club a déjà parlé avec son agent et ils connaissent donc la situation."

Agüero vers le Barça ?



Pas de très bon augure pour une possible prolongation avec City. Sergio Agüero figure par ailleurs sur la liste de Joan Laporta, fraîchement élu aux commandes du FC Barcelone, et qui avait annoncé vouloir attirer le joueur de trente-deux ans. Un transfert qui ne lui coûterait rien puisque le "Kun" sera libre en juin 2021.