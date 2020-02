Suite à la bisbille entre Leo Messi et Eric Abidal, le directeur sportif du Barça, la presse anglaise a fantasmé sur un éventuel départ de La Pulga pour Manchester City, où le virtuose argentin retrouverait un certain Pep Guardiola. En conférence de presse ce vendredi, l'ancien entraîneur du Barça a exprimé son souhait de voir Messi rester en Catalogne :

PEP 💬 Messi is a player for Barcelona. He will stay there. That is my wish. I am not going to talk about players at another club.