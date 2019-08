Plus de 80 millions d’euros. Telle est la somme investie par les dirigeants lillois sur le marché des transferts. Si Nicolas Pépé, Rafael Leao ou Thiago Mendes sont partis, Renato Sanches (20 M€), Yusuf Yazici (16,5 M€), Victor Osimhen (12 M€), Timothy Weah (10M€), Benjamin André (7M€), Domagoj Bradaric (6,5 M€) ou Léo Jardim (6M€) ont notamment débarqué dans le Nord.

Une campagne de recrutement saluée en conférence de presse par Christophe Galtier. "Mon président a fait des efforts importants. Certes, il y a eu les ventes, mais on se place à 90 millions d’euros d’investissements. Quand le LOSC a fait ça ? Il y a le projet, mais aussi le signal du président qui dit on vend, mais on essaye d’avoir une équipe compétitive cette année", a ainsi confié le technicien lillois.

Et l’ancien Marseillais de renchérir: "Je suis satisfait de l’effectif que j’ai à ma disposition. Il y a eu des départs mais aussi des arrivées avec des joueurs à fort potentiel. J’ai les profils que je souhaitais avoir. Ça a été préparé depuis un certain moment. À moi de faire découvrir nos recrues au grand public pour montrer que ce travail en amont a été bien fait. Je suis à la tête d’un groupe de joueurs qui me plait, par sa manière de vivre ensemble, par ce qu’il donne dans les séances d’entraînement. Il me tarde de le voir en compétition."