Cette fois, il apparait que Liverpool n’a plus trop le choix. Après avoir longtemps résisté à l’idée de recruter derrière, le club phare de la Mersey a fini par accepter l'idée que des renforts sont nécessaires pour la seconde partie de la saison.



Les champions d’Angleterre étaient déjà privés de Joe Gomez et de Virgil Van Dijk. Et, ils viennent aussi d’enregistrer les défections de Fabinho, qui dépannait dans l’axe de la défense, et de Joel Matip. « Il semble que la blessure de Joel est très sérieuse », a reconnu Jurgen Klopp, jeudi après le match victorieux en Premier League contre Tottenham (3-1).

.@FabrizioRomano speaking exclusively to Anfield Watch yesterday: "Liverpool have said if they can’t get their top targets they won’t sign anybody and they’ll stay with the current team."